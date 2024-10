Ancona, 15enne si allontana da casa armato: ricerche in corso (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono in corso le ricerche di un 15enne di Montignano, frazione di Senigallia, in provincia di Ancona, allontanatosi da casa. Il giovane avrebbe con sè la pistola di suo padre. Il territorio è setacciato da polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Lapresse.it - Ancona, 15enne si allontana da casa armato: ricerche in corso Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono inledi undi Montignano, frazione di Senigallia, in provincia ditosi da. Il giovane avrebbe con sè la pistola di suo padre. Il territorio è setacciato da polizia, carabinieri e vigili del fuoco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Senigallia: ragazzino scappa di casa armato, ricerche in corso. Le notizie in diretta - Senigallia (Ancona), 14 ottobre 2024 - Un 15enne è scappato di casa armato di pistola a Senigallia (Ancona). Le forze dell'ordine, anche con l'elicottero, stanno concentrando le ricerche nelle ... (ilrestodelcarlino.it)

Quindicenne armato di pistola si allontana da casa, ricerche in corso - Si parla di un diverbio in ambito domestico ma non sono chiari i motivi all'origine dell'allontanamento. Avvisi ai docenti della zona: non far uscire gli alunni nei cortili ... (rainews.it)

Senigallia, 15enne armato si allontana da casa, ricerche in corso. Ai docenti: "Non fate uscire i ragazzi nei cortili" - - Sono ancora in corso a Senigallia (Ancona) le ricerche di un 15enne che si è allontanato di casa armato di pistola. Le forze dell’ordine, anche con l’ausilio dell’elicottero, stanno concentrando le ... (gazzettadiparma.it)