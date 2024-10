Altavilla Irpina, incendio in un deposito agricolo: morti molti animali (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 13 ottobre sono intervenuti ad Altavilla Irpina in via Belvedere, per un incendio che ha visto coinvolto un deposito agricolo con al suo interno atrrezzatura varia con pollame e conigli Avellinotoday.it - Altavilla Irpina, incendio in un deposito agricolo: morti molti animali Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 13 ottobre sono intervenuti adin via Belvedere, per unche ha visto coinvolto uncon al suo interno atrrezzatura varia con pollame e conigli

Altavilla Irpina : Abusivismo edilizio in area sottoposta a vincoli. i Carabinieri denunciano 9 persone - 000 euro. Di conseguenza, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino con accuse di abusivismo edilizio e violazioni delle normative ambientali. Dalle verifiche eseguite dai Carabinieri Forestali, i predetti, in concorso tra di loro e con false attestazioni sul possesso dei requisiti, avrebbero realizzato tre fabbricati per civile abitazione, in ... (Puntomagazine.it)

Abusivismo edilizio ad Altavilla Irpina : i Carabinieri denunciano nove persone - Il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale, in sinergia con l’Arma territoriale, ha denunciato nove persone, ritenute responsabili -a vario titolo- della realizzazione abusiva di un complesso edilizio nel comune di Altavilla Irpina. Dalle verifiche eseguite dai... (Avellinotoday.it)