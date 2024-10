WTA Ningbo 2024, Sara Errani supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale (Di domenica 13 ottobre 2024) Ci sarà anche Sara Errani nel tabellone principale del WTA 500 di Ningbo. Il torneo cinese, che ha in Jasmine Paolini la testa di serie numero uno, vedrà dunque la presenza della tennista emiliana, che ha superato nell’ultimo turno delle qualificazioni la padrona di casa Ma Yexin, numero 264 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-0 4-6 6-4 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Sembrava un match totalmente in discesa dopo il primo set per Errani ed invece si è improvvisamente complicato. L’azzurra ha ottenuto il 60% dei punti con la prima ed il 40% con la seconda; mentre dall’altra parte la cinese Ma ha fatto grande fatica nei propri turni di servizio, conquistando solo il 44% dei punti con la prima. Eloquente il terzo set dove entrambe le tenniste non sono quasi mai riuscite a tenere la battuta. Il primo set è un monologo da parte di Errani. Oasport.it - WTA Ningbo 2024, Sara Errani supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ci sarà ancheneldel WTA 500 di. Il torneo cinese, che ha in Jasmine Paolini la testa di serie numero uno, vedrà dunque la presenza della tennista emiliana, che hato nell’ultimo turno dellela padrona di casa Ma Yexin, numero 264 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-0 4-6 6-4 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Sembrava un match totalmente in discesa dopo il primo set pered invece si è improvvisamente complicato. L’azzurra ha ottenuto il 60% dei punti con la prima ed il 40% con la seconda; mentre dall’altra parte la cinese Ma ha fatto grande fatica nei propri turni di servizio, conquistando solo il 44% dei punti con la prima. Eloquente il terzo set dove entrambe le tenniste non sono quasi mai riuscite a tenere la battuta. Il primo set è un monologo da parte di

