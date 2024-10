Tu si que vales 2024, lite tra Rudy Zerbi e un concorrente | Video Witty Tv (Di domenica 13 ottobre 2024) Nella puntata del 12 ottobre di Tu si que vales 2024 è andata in onda la lite tra Rudy Zerbi e un concorrente, ovvero Testi tosti. Il concorrente in questione, dopo un giudizio irrispettoso nei suoi confronti è rientrato in studio per chiarirsi con la giuria. Ecco cosa è successo. Zerbi, lo sappiamo, è il signor “no”. Impossibile fargli cambiare idea. Video Witty Tv Superguidatv.it - Tu si que vales 2024, lite tra Rudy Zerbi e un concorrente | Video Witty Tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nella puntata del 12 ottobre di Tu si queè andata in onda latrae un, ovvero Testi tosti. Ilin questione, dopo un giudizio irrispettoso nei suoi confronti è rientrato in studio per chiarirsi con la giuria. Ecco cosa è successo., lo sappiamo, è il signor “no”. Impossibile fargli cambiare idea.Tv

“Ti rendi conto che hai fatto?”. Tu sì que Vales - Sabrina Ferilli la combina grossa e il concorrente scoppia a piangere - Ancora una volta il programma del sabato sera di Canale 5 ha fatto vivere al pubblico momenti di scossa emotiva non indifferente. Tu sì que vales, concorrente in lacrime e Sabrina Ferilli ‘distrutta’. Il concorrente ha spiegato che, grazie alla lettura dei fondi delle tazzine, è in grado di leggere il futuro. (Caffeinamagazine.it)

Tu si que vales - un concorrente rimane nudo sul palco (VIDEO) - Louis Biggs, concorrente australiano di Tu si que vales, rimane del tutto nudo sul palco. Ecco il video L'articolo Tu si que vales, un concorrente rimane nudo sul palco (VIDEO) proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Tu Si Que Vales - concorrente nud0 con yo-yo : Canale 5 senza freni - A Tu Si Que Vales Louis Bigg si è presentato con uno YO-YO in mano, un giocattolo che ha saputo utilizzare con grande maestria. Sarà felice Pier Silvio Berlusconi che, con la sua linea editoriale, ha cercato di spazzare via il trash o comportamenti non appropriati alla sua idea. Da quanto è emerso, Louis è un artista che si esibisce regolarmente all'Atomic Saloon Show di Las Vegas, uno ... (Tvpertutti.it)