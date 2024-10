Trump, uomo armato vicino a comizio: arrestato (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un uomo, che aveva armi nel suo Suv, è stato fermato nell'area del comizio di Donald Trump ieri a Coachella, in California. Nel veicolo sono stati trovati un fucile da caccia e una pistola carica oltre a munizioni. Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas, è stato arrestato mentre passava a un posto Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un, che aveva armi nel suo Suv, è stato fermato nell'area deldi Donaldieri a Coachella, in California. Nel veicolo sono stati trovati un fucile da caccia e una pistola carica oltre a munizioni. Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas, è statomentre passava a un posto

Comizio Trump - arrestato uomo con un'arma - "Questo episodio non ha impattato la sicurezza dell'ex presidente Trump o dei partecipanti all'evento", ha dichiarato Chad Bianco, sceriffo della contea di Riverside.