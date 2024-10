Temporeale.info - Terracina / Scippano la borsa ad una ragazza, ma vengono bloccati da due giovani accorsi in aiuto

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di domenica 13 ottobre 2024)– La Polizia di Stato durante la scorsa notte è intervenuta a, in una via del centro cittadino, dove al Numero Unico per le Emergenze 112 erano arrivate diverse segnalazioni relative ad uno scippatore bloccato dai cittadini. Una volta sul posto i poliziotti hanno immediatamente preso in consegna uno straniero, indicato quale autore L'articololaad una, mada dueinTemporeale Quotidiano.