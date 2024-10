Iltempo.it - Soumahoro come Razzi fa il pacificatore. Visita all'ambasciatrice del Libano in Italia

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Che ingenui, i potenti del mondo. Mobilitano la diplomazia internazionale, cercano accordi, studiano soluzioni, buttano giù piani ed ipotesi complesse. Quando invece la soluzione per riportare la pace in Medio Oriente è così semplice, scontata, sotto gli occhi di tutti: farsi aiutare dalla primula rossa della politicana, l'ex stella nascente dell'universo progressista: Aboubakar. L'uomo entrato con gli stivali sporchi di fango in Parlamento (in spregio non tanto per Montecitorio, ma bensì per quello che rappresenta per la democraziana) grazie alla lungimiranza della coppia d'oro del gol di Avs, Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli, si è mosso in prima persona,un moderno Antonio(ma senza l'innata ironia del già senatore abruzzese).