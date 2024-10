Si è spento Iginio Grazi. Una settimana fa aveva compiuto 100 anni (Di domenica 13 ottobre 2024) BONDENO Si è spento nella notte tra venerdì e ieri Iginio Grazi (foto). Una settimana fa aveva compiuto ceto anni. "Con grande dolore il Lions Club Bondeno annuncia la scomparsa del caro e amico Iginio Grazi, già Governatore del Distretto Lions 108Tb. Con affetto e stima tutto il Club si stringe attorno ai suoi cari e partecipa alla grave perdita". Così ieri Anna Campi, presidente del Lions Club di Bondeno, ha annunciato la scomparsa di un uomo amato e stimato da tutti. "Un uomo di grande spessore – ha aggiunto la presidente - figura di riferimento per il club e per tutto il Distretto". E proprio venerdì scorso, Anna Campi, aveva voluto aprire il 57esimo anno lionistico del club di Bondeno con un pensiero di stima ed affetto per Grazi che, quel giorno, aveva raggiuto il traguardo di un secolo. Ilrestodelcarlino.it - Si è spento Iginio Grazi. Una settimana fa aveva compiuto 100 anni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) BONDENO Si ènella notte tra venerdì e ieri(foto). Unafaceto. "Con grande dolore il Lions Club Bondeno annuncia la scomparsa del caro e amico, già Governatore del Distretto Lions 108Tb. Con affetto e stima tutto il Club si stringe attorno ai suoi cari e partecipa alla grave perdita". Così ieri Anna Campi, presidente del Lions Club di Bondeno, ha annunciato la scomparsa di un uomo amato e stimato da tutti. "Un uomo di grande spessore – ha aggiunto la presidente - figura di riferimento per il club e per tutto il Distretto". E proprio venerdì scorso, Anna Campi,voluto aprire il 57esimo anno lionistico del club di Bondeno con un pensiero di stima ed affetto perche, quel giorno,raggiuto il traguardo di un secolo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si è spento Iginio Grazi. Una settimana fa aveva compiuto 100 anni - Nella notte tra venerdì e sabato si è spento a Bondeno Iginio Grazi, ex Governatore del Distretto Lions 108Tb. Il Lions Club annuncia la grave perdita di un uomo amato e stimato, figura di riferimento ... (ilrestodelcarlino.it)

Serata Lions dedicata a Iginio Grazi. Ferito in guerra, oggi ha 100 anni - Anna Campi apre il 57esimo anno lionistico del club di Bondeno con un pensiero di stima ed affetto per Iginio Grazi, che proprio venerdì ha compiuto cento anni. Due lauree in ingegneria, una ferita di ... (ilrestodelcarlino.it)