Scoperto a rubare alcolici al supermercato: ora è nei guai (Di domenica 13 ottobre 2024) È stato fermato dal personale della sicurezza del supermercato un cittadino di origine nordafricana (29 anni) che è stato Scoperto dopo aver nascosto delle bottiglie di vino e dell’altra merce rubata nel suo zaino. A quel punto, sono stati allertati i poliziotti che, una volta arrivati sul posto Trentotoday.it - Scoperto a rubare alcolici al supermercato: ora è nei guai Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) È stato fermato dal personale della sicurezza delun cittadino di origine nordafricana (29 anni) che è statodopo aver nascosto delle bottiglie di vino e dell’altra merce rubata nel suo zaino. A quel punto, sono stati allertati i poliziotti che, una volta arrivati sul posto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ruba alcolici in un supermercato - scoperto reagisce con gli addetti della sicurezza - La vicenda non è finita qua: la stessa persona avrebbe preso dei cestini in ferro lanciandoli contro i suoi inseguitori; poi avrebbe preso una bottiglia in strada; dopo averla rotta a terra, avrebbe minacciato le persone presenti e lanciato pezzi di vetro contro chi gli fosse capitato a tiro in quel momento. (Corrieretoscano.it)

Ruba alcolici in un supermercato - scoperto reagisce con gli addetti della sicurezza - Scattato l’allarme al 112 Nue, le volanti della questura di Firenze sono subito intervenute mettendo un punto definitivo alla vicenda il cui protagonista avrebbe naturalmente opposto una decisa resistenza anche contro gli agenti costretti quindi ad immobilizzarlo. La vicenda non è finita qua: la stessa persona avrebbe preso dei cestini in ferro lanciandoli contro i suoi inseguitori; poi avrebbe ... (Corrieretoscano.it)