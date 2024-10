Scoperti cinque Hezbollah con passaporto italiano (Di domenica 13 ottobre 2024) Antonio Tajani ha annunciato che ai 5 cittadini italiani di origine libica la revoca della cittadinanza italiana Ilgiornale.it - Scoperti cinque Hezbollah con passaporto italiano Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Antonio Tajani ha annunciato che ai 5 cittadini italiani di origine libica la revoca della cittadinanza italiana

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scoperti depositi di auto rubate - recuperati dai carabinieri cinque veicoli destinati al mercato nero - I carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno concluso un'importante operazione nei quartieri del centro storico e di Zia Lisa, nell’ambito delle direttive strategiche impartite dal comando provinciale di Catania. I militari hanno scoperto l’esistenza di alcuni garage utilizzati come... (Cataniatoday.it)

Lavoro in nero e con la disoccupazione : scoperti cinque lavoratori irregolari - Ventuno violazioni sulla certificazione dei corrispettivi; cinque lavoratori irregolari. È questo il risultato dell'intervento dei finanzieri del comando provinciale di Pordenone che dall’inizio del 2024 è riuscito a individuare in Friuli occidentale 204 lavoratori in nero e 17 irregolari e a... (Pordenonetoday.it)

Frodi sugli assegni di maternità a Battipaglia : scoperti e denunciati cinque casi - IT su Google News. L’indagine potrebbe portare alla scoperta di ulteriori irregolarità , evidenziando un problema più ampio nella gestione delle prestazioni sociali. it Segui ZON. Durante i controlli di routine, è emerso che alcune madri del comune avevano abusato delle prestazioni previdenziali, ottenendo indebiti benefici. (Zon.it)