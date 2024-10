Samara Weaving tornerà per il sequel dell’horror Ready or Not (Di domenica 13 ottobre 2024) L’attrice Samara Weaving ed il trio di registi Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella torneranno a collaborare per il sequel di Ready or Not. Il film originale è stato distribuito 2019 ed ha contribuito a lanciare della bellissima attrice, ma anche del trio di registi, protagonisti successivamente del rilancio della saga horror Scream. Con una spesa di soli 6 milioni di dollari, Ready or Not (in Italia con il titolo Finché Morte non ci Separi) ha incassato nel Box Office Wordwide la bellezza di 57,61 milioni (fonte BoxOfficeMojo), oltre che una valanga di recensioni positive. Ora, a distanza di cinque anni, la Weaving (prossimamente in Azrael) ed il trio di registi torneranno insieme per Ready or Not 2. Al momento nessun dettaglio è stato rivelato sulla trama, anche perché il film originale sembrava aver chiuso la narrazione senza cliffhanger. Universalmovies.it - Samara Weaving tornerà per il sequel dell’horror Ready or Not Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L’attriceed il trio di registi Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella torneranno a collaborare per ildior Not. Il film originale è stato distribuito 2019 ed ha contribuito a lanciare della bellissima attrice, ma anche del trio di registi, protagonisti successivamente del rilancio della saga horror Scream. Con una spesa di soli 6 milioni di dollari,or Not (in Italia con il titolo Finché Morte non ci Separi) ha incassato nel Box Office Wordwide la bellezza di 57,61 milioni (fonte BoxOfficeMojo), oltre che una valanga di recensioni positive. Ora, a distanza di cinque anni, la(prossimamente in Azrael) ed il trio di registi torneranno insieme peror Not 2. Al momento nessun dettaglio è stato rivelato sulla trama, anche perché il film originale sembrava aver chiuso la narrazione senza cliffhanger.

