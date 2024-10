Pietrasanta piage Rino Lombardi, il “vigile buono” vinto dal male a 60 anni (Di domenica 13 ottobre 2024) Pietrasanta (Lucca), 13 ottobre 2024 – Se n’è andato il vigile buono. Una figura rassicurante, dal volto dolce e dall’educazione di altri tempi. Il comando di polizia municipale piange la scomparsa, a soli 60 anni, di Rino Lombardi, una delle figure più rappresentative tra gli agenti. A tradirlo è stata una malattia scoperta appena un anno fa e che l’ha costretto ad un veloce pensionamento per tentare ogni strada di cura. Un sacrificio non da poco per Rino per il quale presentarsi al lavoro era stata sempre una vera missione. Lombardi abitava a Ponterosso: dopo un’esperienza alla Paiotti marmi nel 2002 era entrato in organico al comando di polizia municipale e si occupava in particolare del settore annonaria (mercati, fiere). Lanazione.it - Pietrasanta piage Rino Lombardi, il “vigile buono” vinto dal male a 60 anni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024)(Lucca), 13 ottobre 2024 – Se n’è andato il. Una figura rassicurante, dal volto dolce e dall’educazione di altri tempi. Il comando di polizia municipale piange la scomparsa, a soli 60, di, una delle figure più rappresentative tra gli agenti. A tradirlo è stata una malattia scoperta appena un anno fa e che l’ha costretto ad un veloce pensionamento per tentare ogni strada di cura. Un sacrificio non da poco perper il quale presentarsi al lavoro era stata sempre una vera missione.abitava a Ponterosso: dopo un’esperienza alla Paiotti marmi nel 2002 era entrato in organico al comando di polizia municipale e si occupava in particolare del settore annonaria (mercati, fiere).

