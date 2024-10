Paul Schrader lascia la sala durante la visione di The Apprentice: "Donald Trump è troppo riprovevole" (Di domenica 13 ottobre 2024) Pur lodando il film su Donald Trump The Apprentice, Paul Schrader ha detto di essere stato costretto ad uscire prima dalla sala. Ecco l'ultima recensione di Paul Schrader, geniale penna di Taxi Driver. Questa volta parla di The Apprentice di Ali Abassi, che definisce "un film eccellente", ma ammette di essere uscito prima dalla sala perché non riusciva a sopportare di passare 135 minuti in compagnia di Donald Trump. Paul Schrader contro Furiosa: A Mad Max Saga: "Svanisce la mania dei supereroi, arriva quella del grottesco" Un personaggio troppo odioso "The Apprentice è un film che mi fa girare la testa. È un film eccellente, ma richiede di trascorrere 2 ore e 15 minuti in compagnia di una persona superficiale e riprovevole. Movieplayer.it - Paul Schrader lascia la sala durante la visione di The Apprentice: "Donald Trump è troppo riprovevole" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Pur lodando il film suTheha detto di essere stato costretto ad uscire prima dalla. Ecco l'ultima recensione di, geniale penna di Taxi Driver. Questa volta parla di Thedi Ali Abassi, che definisce "un film eccellente", ma ammette di essere uscito prima dallaperché non riusciva a sopportare di passare 135 minuti in compagnia dicontro Furiosa: A Mad Max Saga: "Svanisce la mania dei supereroi, arriva quella del grottesco" Un personaggioodioso "Theè un film che mi fa girare la testa. È un film eccellente, ma richiede di trascorrere 2 ore e 15 minuti in compagnia di una persona superficiale e

