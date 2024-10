Nato, F16 fornito a Kiev ha abbattuto un caccia Su-34 di Mosca? I messaggi sui canali russi: «L'equipaggio è stato ucciso» (Di domenica 13 ottobre 2024) Un blogger militare legato alle forze aeree russe afferma che un aereo da caccia di Mosca è stato abbattuto dalle difese ucraine: lo riporta il settimanale statunitense Newsweek, che Ilmessaggero.it - Nato, F16 fornito a Kiev ha abbattuto un caccia Su-34 di Mosca? I messaggi sui canali russi: «L'equipaggio è stato ucciso» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un blogger militare legato alle forze aeree russe afferma che un aereo dadidalle difese ucraine: lo riporta il settimanale statunitense Newsweek, che

