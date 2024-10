LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos già al bivio, New Zealand può mettere un’ipoteca (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:52 New Zealand invece vuole mettere una serie ipoteca al terzo successo consecutivo, mai accaduto nella lunghissima storia dell’America’s Cup. 13:48 Per i britannici è già bivio. Ad Ineos serve necessariamente una vittoria per tenere viva la serie di questa finalissima dopo le due sberle di ieri. 13:44 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della seconda giornata di match race della finale di America’s Cup 2024. Tra poco più di 20 minuti via a race-3 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di regate della finale di America’s Cup 2024. Nelle acque di Barcellona spazio ad altri due fondamentali match race tra Team New Zealand ed Ineos Britannia. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos già al bivio, New Zealand può mettere un’ipoteca Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:52 Newinvece vuoleuna serie ipoteca al terzo successo consecutivo, mai accaduto nella lunghissima storia dell’Cup. 13:48 Per i britannici è già. Adserve necessariamente una vittoria per tenere viva la serie di questa finalissima dopo le due sberle di ieri. 13:44 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta della seconda giornata di match race della finale diCup. Tra poco più di 20 minuti via a race-3 tra Team NewedBritannia. Buongiorno e benvenuti nellatestuale della seconda giornata di regate della finale diCup. Nelle acque di Barcellona spazio ad altri due fondamentali match race tra Team NewedBritannia.

