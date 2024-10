Libano, irruzione di due tank israeliani in una base Unifil: 15 feriti (Di domenica 13 ottobre 2024) Continua il braccio di ferro lungo il confine tra Israele e Libano. La missione dell'Onu accusa Israele, ma Netanyahu attacca: "Caschi blu lascino le roccaforti di Hezbollah" Ilgiornale.it - Libano, irruzione di due tank israeliani in una base Unifil: 15 feriti Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Continua il braccio di ferro lungo il confine tra Israele e. La missione dell'Onu accusa Israele, ma Netanyahu attacca: "Caschi blu lascino le roccaforti di Hezbollah"

