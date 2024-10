Iran, nuove sanzioni dopo gli attacchi Usa “sono illegali e ingiustificate” (Di domenica 13 ottobre 2024) « Gli attacchi missilistici dell’Iran contro Israele sono stati legali e basati sul diritto alla legittima difesa » ha aggiunto Baghaei, citato dall’Irna, sottolineando che «gli Stati Uniti, ricattati dal regime israeliano fuorilegge, hanno imposto le nuove sanzioni, e l’Iran ha il diritto di rispondere. Tali pressioni non avranno alcun impatto sulla determinazione dell’Iran a difendere Feedpress.me - Iran, nuove sanzioni dopo gli attacchi Usa “sono illegali e ingiustificate” Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 13 ottobre 2024) « Glimissilistici dell’contro Israelestati legali e basati sul diritto alla legittima difesa » ha aggiunto Baghaei, citato dall’Irna, sottolineando che «gli Stati Uniti, ricattati dal regime israeliano fuorilegge, hanno imposto le, e l’ha il diritto di rispondere. Tali pressioni non avranno alcun impatto sulla determinazione dell’a difendere

