Inquisizione progressista sulla destra al governo

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il nemico ti ascolta. È proprio il caso di rispolverare l'imbarazzante motto del Ventennio a proposito delle censure vecchie e nuove cui la neo-Resistenza lessicale sottopone ogni frase, discorso, bisbiglio, battuta, intervista dellaa guida meloniana. Non solo. Può darsi anche che l'bocci in toto un discorso intero, come accaduto con Alessandro Giuli che, da non laureato, era indegno di fare il ministro. Da quasi laureato infastidisce i gruppettari di Cambiare rotta. E da successore di Sangiuliano va demolito perché come Vendola. Insomma rimettiamoci Franceschini e la cultura tornerà a volare alto. Intanto però concediamoci un diversivo. Mettiamo a confronto due frasi. La prima: «Il risentimento e il rancore a? I filosofi moderni le chiamano passioni tristi». La seconda: «Siamo dunque precipitati nell'epoca delle passioni tristi? No.