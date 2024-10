Lortica.it - Incontro singolare con un granchio blu nel prepartita Arezzo-Rimini. I voti della partita

(Di domenica 13 ottobre 2024) Oggi si avviava allo stadio verso il settore ospiti ” a chele ” unblu. Era risalito dal Marecchia per poi scendere a valle e tramite il Cerfone e dopo il passo dello Scopetone, era sceso allo Stadio. Gli ho chiesto perché non portasse i colorisua squadra e lui mi ha risposto: “Ad Ascoli, nell’ultima trasferta, mi è toccato scappare per le traverse!” Ho replicato: “A, salvo alcuni derby sentiti, siamo abbastanza calmi. Ma perché sei da solo?” Lui ha spiegato: “Siamo venuti come immigrati dai paesi del sud-est asiatico e dai mari caldi verso il Mediterraneo. Abbiamo trovato nel mare Adriatico un ambiente ottimo, sia per l’alimentazione che per il clima. Le acque sono molto basse, e ci sono diversi fiumi e allevamenti di cozze e vongole, di cui siamo ghiotti.