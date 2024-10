Grande successo per la finale del Premio Nazionale delle Arti (Di domenica 13 ottobre 2024) finale del XVIII Premio Nazionale delle Arti, Sezioni Violino e Viola al Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento Si è tenuta ieri sera, presso il Teatro San Vittorino di Benevento, la finale della XVIII edizione del Premio Nazionale delle Arti, dedicata alle sezioni Violino e Viola, organizzata e ospitata dal Conservatorio di Musica “Nicola Sala”. L’evento ha visto emergere due giovani talenti: Emma Bertozzi, violinista del Conservatorio di Cesena e Rimini, e Maria Cecilia Villani, violista del Conservatorio di Milano. Le due musiciste si sono distinte per l’eccellenza tecnica e la maturità Artistica, conquistando il prestigioso riconoscimento. In pArticolare, Emma Bertozzi ha ricevuto anche il Premio della Polizia di Stato – “Borsa di Studio Leonardo e Ludovica”, a testimonianza del suo straordinario talento. Puntomagazine.it - Grande successo per la finale del Premio Nazionale delle Arti Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di domenica 13 ottobre 2024)del XVIII, Sezioni Violino e Viola al Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento Si è tenuta ieri sera, presso il Teatro San Vittorino di Benevento, ladella XVIII edizione del, dedicata alle sezioni Violino e Viola, organizzata e ospitata dal Conservatorio di Musica “Nicola Sala”. L’evento ha visto emergere due giovani talenti: Emma Bertozzi, violinista del Conservatorio di Cesena e Rimini, e Maria Cecilia Villani, violista del Conservatorio di Milano. Le due musiciste si sono distinte per l’eccellenza tecnica e la maturitàstica, conquistando il prestigioso riconoscimento. In pcolare, Emma Bertozzi ha ricevuto anche ildella Polizia di Stato – “Borsa di Studio Leonardo e Ludovica”, a testimonianza del suo straordinario talento.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Premio Nazionale Biesse 2024 alle eccellenze del territorio : i nomi dei premiati - La cerimonia di premiazione si svolgerà martedì 15 ottobre, alle ore 17, presso L'accademia Gourmet di Reggio Calabria. . . Il riconoscimento verrà conferito a personalità che si sono distinte in ambito professionale a livello. . Ottava edizione per il Premio nazionale Biesse Eccellenze del Territorio. (Reggiotoday.it)

Il Premio Internazionale Padre Pio va a monsignor Giulio Cerchietti - Il Presidente Nazionale DonatoriNati Claudio Saltari ha consegnato il prestigioso riconoscimento a S. Il presidente nazionale DonatoriNati ha omaggiato S. Tempo di lettura: < 1 minutoL’associazione DonatoriNati è stata presente alla XXIII edizione del Premio Internazionale Padre Pio. Presente all’ evento anche Giovanni De Lisa Segretario del Circolo Socio Culturale PetraStrumilia dí ... (Anteprima24.it)

Torna il 22 novembre il premio internazionale “Semplicemente Donna” - Presentata dall’azienda aretina Menchetti, e con la giornalista Daniela Simonetti alla guida della giuria, la tre giorni della manifestazione, in calendario dal 21 al 23 novembre, sarà ospitata, per il sesto anno consecutivo, dal Comune di Castiglion Fiorentino: in particolar modo, la tanto attesa cerimonia di premiazione, che vedrà protagoniste grandi donne impegnate su più fronti nell’ambito ... (Unlimitednews.it)