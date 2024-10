Festa della castagna. Si replica a Azzano (Di domenica 13 ottobre 2024) Secondo appuntamento oggi a Azzano con la Festa della castagna tra prodotti tipici, street food e un intero borgo allestito a tema. Un’iniziativa che cresce grazie all’impegno della pubblica assistenza. Si ricorda che dalle 11 sarà attivo il servizio navetta gratuito che permetterà di raggiungere agevolmente il paese. Due i mezzi che faranno la spola lungo via Monte Altissimo, salendo da Malbacco, dove personale presente nella zona darà indicazioni sulle aree dove parcheggiare. Quando gli spazi saranno esauriti, le navette si sposteranno al parcheggio della Desiata. Altre quattro navette si muoveranno lungo la tratta Azzano - La Cappella - campo sportivo di Minazzana. Lanazione.it - Festa della castagna. Si replica a Azzano Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Secondo appuntamento oggi acon latra prodotti tipici, street food e un intero borgo allestito a tema. Un’iniziativa che cresce grazie all’impegnopubblica assistenza. Si ricorda che dalle 11 sarà attivo il servizio navetta gratuito che permetterà di raggiungere agevolmente il paese. Due i mezzi che faranno la spola lungo via Monte Altissimo, salendo da Malbacco, dove personale presente nella zona darà indicazioni sulle aree dove parcheggiare. Quando gli spazi saranno esauriti, le navette si sposteranno al parcheggioDesiata. Altre quattro navette si muoveranno lungo la tratta- La Cappella - campo sportivo di Minazzana.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marola - domani si riparte con la Festa della Castagna - s. b. Giunta alla 60esima edizione la Festa della Castagna di Marola, unica vera sagra di qualità del prodotto del bosco, a un tempo prezioso pane dell’inverno per molte comunità della montagna. La manifestazione è pronta a tornare come di consueto per tre domeniche consecutive da vivere a tutto folklore, caldarroste e vin brûlé, con tanto di riconoscimento di Sagra di Qualità dell’Unpli ... (Ilrestodelcarlino.it)

Al via la Festa della castagna di Vallerano : il primo week-end all’insegna del gusto e delle attività rurali - La Festa della Castagna di Vallerano torna per la sua XXII edizione, pronta a offrire un mese di eventi imperdibili dal 12 ottobre al 3 novembre. Quattro weekend ricchi di appuntamenti, oltre 40 in totale, […]. Torna con la sua XXII edizione la Festa della Castagna di Vallerano tra sapori autentici, arte, cultura e tradizioni locali. (2anews.it)

Castagna regina della festa. Esauriti gli spazi espositivi - La manifestazione, che, quest’anno ha già ottenuto un suo primo record registrando il sold out nella prenotazione degli spazi espositivi tra castanicoltori, aziende agricole, birrifici artigianali e somministratori di generi alimentari, ambulanti ed hobbisti, inizierà, dalle ore 9, questa domenica (13 ottobre), proseguirà la domenica successiva 20 ottobre e si concluderà il 27 ottobre, giungendo ... (Ilrestodelcarlino.it)