Calaiò | Inter favorita ma occhio al Napoli Conte è un fenomeno i trofei vinti parlano per lui

L'ex attaccante azzurro elogia il lavoro di Conte e la concentrazione del Napoli in campionato mentre l'Inter mira alla Champions. In un'Intervista esclusiva a TuttoSport, Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha analizzato la corsa per lo scudetto, sottolineando l'attuale scenario del campionato di Serie A. Secondo Calaiò, l'Inter parte favorita, ma la squadra di Simone Inzaghi potrebbe trovarsi a fare i conti con una maggiore pressione nella Champions League. "L'Inter, sulla carta, è la squadra da battere", ha dichiarato Calaiò. "Tuttavia, credo che la loro attenzione sia più rivolta verso la Champions, il che potrebbe costargli qualche punto in campionato. Al contrario, il Napoli ha il vantaggio di poter concentrarsi esclusivamente sulla Serie A". L'ex attaccante ha poi elogiato il lavoro di Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, definendolo un vero "fenomeno".

