Una telefonata ricevuta sul cellulare, in cui un anonimo interlocutore si qualificava come "maresciallo dei carabinieri di Bari". Poi, con una serie di raggiri, tra cui l'invio di una fotografia di una lettera artefatta riportante l'intestazione del Comando Generale dell'Arma, la richiesta di

Bonifico da 47mila euro dopo la telefonata del finto maresciallo: donna truffata nel Barese - Vittima del raggiro una 63enne di Putignano: i (veri) carabinieri, allertati dal personale della banca, sono riusciti a recuperare le somme, individuando e denunciando una 29enne ... (baritoday.it)

