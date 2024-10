Ilrestodelcarlino.it - Antonioni: "Monte Urano? Campo difficile"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il cammino del Matelica in Eccellenza riprende da, dove oggi alle 14.30 i ragazzi di mister Giuseppe Santoni scendono inper lasciarsi subito alle spalle la prima sconfitta stagionale, subita domenica scorsa in casa al cospetto della capolista Maceratese. Pure i padroni di casa cercano un riscatto dopo tre sconfitte consecutive. Ne parliamo con Pietro, attaccante del Matelica, andato a segno proprio contro la Maceratese., con quale spirito affrontate questa delicata trasferta? "Siamo pronti a giocare con umiltà rispettando l’avversario, ma allo stesso tempo siamo consapevoli delle nostre qualità e determinati a fare una grande partita". Che avversario è il Mont? "Una squadra ben organizzata che non ci regalerà nulla. Dovremo fare una prestazione importante per riuscire a portare a casa un risultato positivo.