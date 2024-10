Annuncio pesantissimo dopo la partita: caos Sinner (Di domenica 13 ottobre 2024) Annuncio pesantissima dopo la sconfitta contro Sinner: caos dentro Medvedev che è stato distrutto da Jannik a Shanghai Il conto è pari: sette vittorie di uno contro le sette dell’altro. Ma al momento non è proprio pari l’impatto di Jannik Sinner nel tennis mondiale. Un impatto clamoroso, dimostrato a Shanghai soprattutto contro Madvedev. Sinner (AnsaFoto) – Ilveggente.itL’italiano non ha avuto pietà: ha vinto 6-2, 6-1 contro il russo dimostrando in alcuni casi, come detto anche da Bertolucci, un livello di gioco davvero imbarazzante verso l’altro. Un livello di gioco diverso da tutti gli altri protagonisti del circuito in questo momento. Sempre Sinner, alla fine, ha spiegato che il collega e avversario ha avuto dei problemi fisici, quindi il suo compito è stato più semplice. Problemi confermati anche da Medvedev in conferenza stampa: “Purtroppo ho avuto un dolore alla spalla. Ilveggente.it - Annuncio pesantissimo dopo la partita: caos Sinner Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di domenica 13 ottobre 2024)pesantissimala sconfitta controdentro Medvedev che è stato distrutto da Jannik a Shanghai Il conto è pari: sette vittorie di uno contro le sette dell’altro. Ma al momento non è proprio pari l’impatto di Janniknel tennis mondiale. Un impatto clamoroso, dimostrato a Shanghai soprattutto contro Madvedev.(AnsaFoto) – Ilveggente.itL’italiano non ha avuto pietà: ha vinto 6-2, 6-1 contro il russo dimostrando in alcuni casi, come detto anche da Bertolucci, un livello di gioco davvero imbarazzante verso l’altro. Un livello di gioco diverso da tutti gli altri protagonisti del circuito in questo momento. Sempre, alla fine, ha spiegato che il collega e avversario ha avuto dei problemi fisici, quindi il suo compito è stato più semplice. Problemi confermati anche da Medvedev in conferenza stampa: “Purtroppo ho avuto un dolore alla spalla.

