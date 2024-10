Volley, Verona batte la neopromossa Grottazzolina e centra il secondo successo stagionale in Superlega (Di sabato 12 ottobre 2024) Pronostico rispettato e nessuna sorpresa nel secondo anticipo della terza giornata di regular season della Superlega 2024-2025 di Volley maschile, con la schiacciante vittoria esterna della Rana Verona per 3-0 (25-19, 25-23, 25-15) sul campo della neopromossa Yuasa battery Grottazzolina. Gli scaligeri centrano così il secondo successo stagionale in campionato, dopo il ko al debutto contro Perugia. Verona ha fatto la differenza nelle fasi calde dei primi due set, travolgendo poi i padroni di casa nella terza frazione. Grottazzolina ha avuto il merito di tenere testa agli ospiti fino al 16-16 nel set inaugurale, subendo successivamente cinque punti consecutivi e perdendo la possibilità di giocarsela in volata. Grande equilibrio nella seconda ripresa, con la squadra veneta che ha piazzato la zampata decisiva sul 22-22 indirizzando definitivamente l’esito della partita. Oasport.it - Volley, Verona batte la neopromossa Grottazzolina e centra il secondo successo stagionale in Superlega Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Pronostico rispettato e nessuna sorpresa nelanticipo della terza giornata di regular season della2024-2025 dimaschile, con la schiacciante vittoria esterna della Ranaper 3-0 (25-19, 25-23, 25-15) sul campo dellaYuasary. Gli scaligerino così ilin campionato, dopo il ko al debutto contro Perugia.ha fatto la differenza nelle fasi calde dei primi due set, travolgendo poi i padroni di casa nella terza frazione.ha avuto il merito di tenere testa agli ospiti fino al 16-16 nel set inaugurale, subendo successivamente cinque punti consecutivi e perdendo la possibilità di giocarsela in volata. Grande equilibrio nella seconda ripresa, con la squadra veneta che ha piazzato la zampata decisiva sul 22-22 indirizzando definitivamente l’esito della partita.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grottazzolina-Verona oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Superlega 2024/2025 volley maschile - In alternativa, Sportface. La formazione marchigiana proverà dunque a sfruttare il tifo del proprio pubblico per conquistare la prima vittoria, ma serve una grande prestazione per superare gli scaligeri di Rado Stoytchev, reduci dal successo interno al tie-break contro Cisterna. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Yuasa Battery Grottazzolina e Rana Verona della massima ... (Sportface.it)

Cisterna Volley sconfitto a Verona - cede al tie-break dopo una maratona di oltre due ore - . I pontini hanno tenuto testa ai padroni di casa per tutta la partita capitolando solo nel finale dopo un avvio favorevole. Nel corso della partita c’è stato spazio. . Dopo una maratona di oltre due ore il Cisterna Volley cede al tie-break e torna dalla trasferta in casa di Rana Verona con un punto. (Latinatoday.it)

Cisterna Volley a caccia dei primi punti della stagione in trasferta a Verona - Prima trasferta stagionale per il Cisterna Volley che alle 19 di oggi, domenica 6 ottobre, al Pala Agsm sfida Rana Verona. Il collettivo guidato da coach Falasca cerca, al pari degli scaligeri, i primi tre punti della stagione, per dare seguito alla bella prestazione vista all’esordio contro... (Latinatoday.it)