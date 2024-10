Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 10:30

(Di sabato 12 ottobre 2024)DEL 12 OTTOBREORE 10.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONENORD E SALARIA SEMPRE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO TORNATA REGOLARE LA CIRCONE DELLA LINEA ALTA VELOCITÀ-NAPOLI. RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI DIRETTI AE DI CIRCA 60 MINUTI PER I TRENI DIRETTI A NAPOLI DA OGGI AL 3 DI NOVEMBRE TORNA IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE LINEE BUS “C”, CHE RAGGIUNGONO I CIMITERI DIL’INCREMENTO DELLE CORSE È PREVISTO NEI FINE SETTIMANA.