Valentina Misseri denuncia: "Mio padre Michele ha molestato Sarah" (Di sabato 12 ottobre 2024) E' stato Michele Misseri ad uccidere Sarah Scazzi. La figlia Valentina, sorella di Sabrina e figlia di Cosima Serrano - entrambe in carcere per l'omicidio della 15enne - lo ha ribadito durante la trasmissione di Rai 3 Farwest, condotta da Salvo Sottile: "Secondo me lui ci ha provato con Sarah e giustamente lei si è rifiutata. E forse lì mio padre ha temuto che Sarah l'avrebbe raccontato a noi, anche per salvarsi o per scappare. Quindi secondo me lui è lì che poi l'ha voluta zittire, l'ha voluta zittire per sempre". Tg24.sky.it - Valentina Misseri denuncia: "Mio padre Michele ha molestato Sarah" Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 12 ottobre 2024) E' statoad uccidereScazzi. La figlia, sorella di Sabrina e figlia di Cosima Serrano - entrambe in carcere per l'omicidio della 15enne - lo ha ribadito durante la trasmissione di Rai 3 Farwest, condotta da Salvo Sottile: "Secondo me lui ci ha provato cone giustamente lei si è rifiutata. E forse lì mioha temuto chel'avrebbe raccontato a noi, anche per salvarsi o per scappare. Quindi secondo me lui è lì che poi l'ha voluta zittire, l'ha voluta zittire per sempre".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il delitto di Avetrana - le “verità ” Valentina e Michele Misseri sull’omicidio di Sarah Scazzi in due diverse interviste tv - Nonostante io sia arrivata ad Avetrana quasi due settimane dopo. Solo pochi giorni la Corte d’appello di Brescia, nelle motivazioni con cui ha respinto l’istanza di revisione per il processo sulla strage di Erba, ha ricordato a tutti che le interviste tv non sono ammissibili come prove nuove. E se l’avessi fatto sarebbe stato peggio. (Ilfattoquotidiano.it)

Omicidio Sarah Scazzi - Valentina Misseri : “E’ stato mio padre a ucciderla - l’ha voluta zittire” - "C'era proprio l'intenzione dall'inizio di prendere mia sorella. Quindi secondo me lui è lì che poi l'ha voluta zittire, l'ha voluta zittire per sempre.  . Buona parte dell'opinione pubblica pensa che io faccia parte, comunque no, di una famiglia di assassini e comunque sono amareggiati che io stia fuori e non in carcere insieme a mia madre e mia sorella - ha aggiunto Valentina Misseri - ... (Quotidiano.net)

Valentina Misseri rivela : "Sarah Scazzi uccisa da mio padre" - Secondo te ci sono state delle forzature per arrivare diciamo, a riscontrare una presunta colpevolezza da parte di tua sorella e di tua, di tua madre? chiede Sottile. E forse lì mio padre ha temuto che Sarah l'avrebbe raccontata a noi anche per salvarsi o per scappare. Si capisce cioè una storia, per quanto brutta, banale, anche una banalità che non è stata accettata. (Agi.it)