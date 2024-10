Bergamonews.it - UniBG, salgono a 12 i detenuti iscritti ai corsi di studi

(Di sabato 12 ottobre 2024) Bergamo. Un Ateneo impegnato nel proprio ruolo di responsabilità sociale, che garantisce sostegno a iniziative e progetti dedicati a persone in condizioni di marginalità e fragilità. È in questo ambito che assumono ancora più valore le iscrizioni al nuovo anno accademico del Polo universitario penitenziario, creato dall’Università deglidi Bergamo in favore delle persone in stato di detenzione. Gli studenti, sono saliti da 4 a 12, triplicando la componente studentesca interessata. Un numero contenuto rispetto ad altre esperienze italiane ma da contestualizzare nel quadro delle specificità dell’istituto Don Resmini che, in quanto casa circondariale, è per lo più destinato a coloro che sono in misura cautelare, non dunque che stanno scontando una pena definitiva ma sonoin attesa di giudizio.