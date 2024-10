Traffico Roma del 12-10-2024 ore 09:00 (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità possibili disagi per i cantieri su via del Foro Italico tra viale della Moschea e viale di Tor di Quinto nei due sensi di marcia per quanto riguarda i lavori sulla tangenziale est e vi ricordo che è stata riaperta l’uscita di via Prenestina in direzione San Giovanni trasporto pubblico il venerdì e il sabato sono sospesi i lavori serali sulla metro e tutte le linee restano aperte fino alle 1:30 di notte ricordiamo che sulla linea per la revisione delle scale mobili rimane chiusa la fermata di Furio Camillo fino al 6 novembre riguardo la metro C per gli interventi di prolungamento della linea fino al Colosseo fino a fine ottobre a partire dalle ore 21 la tratta Malatesta San Giovanni viene sostituita da bus infine ricordiamo che nel fine settimana fino al 20 ottobre la circolazione ferroviaria della linea ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-10-2024 ore 09:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità possibili disagi per i cantieri su via del Foro Italico tra viale della Moschea e viale di Tor di Quinto nei due sensi di marcia per quanto riguarda i lavori sulla tangenziale est e vi ricordo che è stata riaperta l’uscita di via Prenestina in direzione San Giovanni trasporto pubblico il venerdì e il sabato sono sospesi i lavori serali sulla metro e tutte le linee restano aperte fino alle 1:30 di notte ricordiamo che sulla linea per la revisione delle scale mobili rimane chiusa la fermata di Furio Camillo fino al 6 novembre riguardo la metro C per gli interventi di prolungamento della linea fino al Colosseo fino a fine ottobre a partire dalle ore 21 la tratta Malatesta San Giovanni viene sostituita da bus infine ricordiamo che nel fine settimana fino al 20 ottobre la circolazione ferroviaria della linea ...

