Traffico Roma del 12-10-2024 ore 08:30 (Di sabato 12 ottobre 2024) Luceverde Roma ben trovati dalla redazione si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della capitale possibili disagi per i cantieri su via del Foro Italico tra viale della Moschea e viale di Tor di Quinto nei due sensi di marcia per quanto riguarda i lavori sulla tangenziale est e vi ricordo che è stata riaperta l’uscita di via Prenestina in direzione San Giovanni infine dalle ore 15 alle ore 20 di questo pomeriggio per una manifestazione con corteo chiusura temporanea da Piazzale Ostiense a Piazzale Vittorio Emanuele II passando per Piazza di Porta San Paolo possibili deviazioni o limitazioni del trasporto pubblico locale per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-10-2024 ore 08:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della capitale possibili disagi per i cantieri su via del Foro Italico tra viale della Moschea e viale di Tor di Quinto nei due sensi di marcia per quanto riguarda i lavori sulla tangenziale est e vi ricordo che è stata riaperta l’uscita di via Prenestina in direzione San Giovanni infine dalle ore 15 alle ore 20 di questo pomeriggio per una manifestazione con corteo chiusura temporanea da Piazzale Ostiense a Piazzale Vittorio Emanuele II passando per Piazza di Porta San Paolo possibili deviazioni o limitazioni del trasporto pubblico locale per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ

