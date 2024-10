Cityrumors.it - Sofia Goggia, quel legame con Baggio: “Vi spiego come ha cambiato la mia vita”

(Di sabato 12 ottobre 2024)racconta a Repubblica il proprio percorso riabilitativo dopo l’infortunio nel febbraio scorso: fondamentale l’aiuto di, prima e dopo il 5 febbraio 2024. Un infortunio, l’ennesimo, che poteva rimettere in discussione tutto. Invece non ha fatto altro che ribadire quanto la salita – nello sci e nella– serva per arrivare alle soddisfazioni. I trionfi da campionessa italiana con gli sci ai piedi hanno sempre avuto un sapore diverso per lei. Grave infortunio per– Cityrumors.it – foto AnsaProprio perchè sono arrivati dopo risalite e sacrifici dovuti a problemi fisici e infortuni. L‘abbiamo vista spesso in televisione con Fiorello, male sono state parentesi fra un allenamento e l’altro: supportare e sopportare un animo inquieto per un fisico ancora in grado di fare i capricci.