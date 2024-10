Smile 2: ecco quanto durerà il sequel! (Di sabato 12 ottobre 2024) Smile 2: ecco quanto durerà il sequel! Mentre Smile 2 si avvicina alla data di uscita del 18 ottobre, i fan non potrebbero essere più ansiosi di conoscere ulteriori dettagli sull’atteso sequel – e oggi la loro pazienza è stata premiata. Bloody Disgusting ha confermato oggi pomeriggio che Smile 2 avrà una durata ufficiale di 2 ore e 1 minuto. Queste 2 ore e 1 minuto saranno costituite dal film puro e semplice: non includono i titoli di coda. Con questa durata di 121 minuti, Smile 2 supera di appena 6 minuti il suo predecessore, che si aggirava comodamente intorno a 1 ora e 55 minuti. Secondo le stime, l’originale Smile ha incassato quasi 220 milioni di dollari a livello globale durante la sua uscita nel 2022, cosa che potrebbe aver incoraggiato il suo sequel a sentirsi sicuro di occupare un po’ di più il tempo del pubblico. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di sabato 12 ottobre 2024)2:il! Mentre2 si avvicina alla data di uscita del 18 ottobre, i fan non potrebbero essere più ansiosi di conoscere ulteriori dettagli sull’atteso– e oggi la loro pazienza è stata premiata. Bloody Disgusting ha confermato oggi pomeriggio che2 avrà una durata ufficiale di 2 ore e 1 minuto. Queste 2 ore e 1 minuto saranno costituite dal film puro e semplice: non includono i titoli di coda. Con questa durata di 121 minuti,2 supera di appena 6 minuti il suo predecessore, che si aggirava comodamente intorno a 1 ora e 55 minuti. Secondo le stime, l’originaleha incassato quasi 220 milioni di dollari a livello globale durante la sua uscita nel 2022, cosa che potrebbe aver incoraggiato il suoa sentirsi sicuro di occupare un po’ di più il tempo del pubblico.

