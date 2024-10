Sinner in finale Shanghai, ora Alcaraz non puà più raggiungerlo: "Il mio sogno fin da bambino" (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner approda alla finale del Rolex Shanghai Masters, penultimo 1000 della stagione (montepremi 8.995.555 dollari) e ottiene di fatto la matematica certezza di chiudere l'anno da numero 1 al vertice della classifica Atp. Il 23enne di Sesto Pusteria ha superato in due set il ceco Tomas Machac (n.33 del ranking che aveva eliminato a sorpresa lo spagnolo Alcaraz) con il punteggio di 6-4 7-5. È l'ottava finale della stagione per Sinner. Con questa vittoria entra nella storia del tennis italiano diventando il primo azzurro a centrare uno dei traguardi prestigiosi più prestigiosi. Battendo Machac l'azzurro infatti allunga il vantaggio su Carlos Alcaraz nella race a 3270 punti diventando irraggiungibile per lo spagnolo. Iltempo.it - Sinner in finale Shanghai, ora Alcaraz non puà più raggiungerlo: "Il mio sogno fin da bambino" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannikapproda alladel RolexMasters, penultimo 1000 della stagione (montepremi 8.995.555 dollari) e ottiene di fatto la matematica certezza di chiudere l'anno da numero 1 al vertice della classifica Atp. Il 23enne di Sesto Pusteria ha superato in due set il ceco Tomas Machac (n.33 del ranking che aveva eliminato a sorpresa lo spagnolo) con il punteggio di 6-4 7-5. È l'ottavadella stagione per. Con questa vittoria entra nella storia del tennis italiano diventando il primo azzurro a centrare uno dei traguardi prestigiosi più prestigiosi. Battendo Machac l'azzurro infatti allunga il vantaggio su Carlosnella race a 3270 punti diventando irraggiungibile per lo spagnolo.

