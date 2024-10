Scossa in mare al largo del pontile di Bagnoli (Di sabato 12 ottobre 2024) Un sisma di magnitudo 2.5 è stato avvertito dalla popolazione flegrea alle ore 6.54 di oggi. La Scossa si è prodotta al largo del pontile di Bagnoli ad una profondità di 3.4 km. Ieri, in serata, precisamente alle ore 20.53, un altro sisma di magnitudo 2.3 si è prodotto nei pressi della Variante Solfatara all’altezza Scossa in mare al largo del pontile di Bagnoli Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un sisma di magnitudo 2.5 è stato avvertito dalla popolazione flegrea alle ore 6.54 di oggi. Lasi è prodotta aldeldiad una profondità di 3.4 km. Ieri, in serata, precisamente alle ore 20.53, un altro sisma di magnitudo 2.3 si è prodotto nei pressi della Variante Solfatara all’altezzainaldeldiIl Blog di Giò.

