Schiacciato da un muletto, muore un agricoltore gemonese (Di sabato 12 ottobre 2024) È stato Schiacciato da un muletto mentre stava effettuando dei lavori di manutenzionenella sua azienda agricola di Gemona, la cittadina dove risiedeva. Ha perso in questo modo la vita il 63enne Mauro Zearo. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto al Santa Maria della Misericordia Udinetoday.it - Schiacciato da un muletto, muore un agricoltore gemonese Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) È statoda unmentre stava effettuando dei lavori di manutenzionenella sua azienda agricola di Gemona, la cittadina dove risiedeva. Ha perso in questo modo la vita il 63enne Mauro Zearo. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto al Santa Maria della Misericordia

