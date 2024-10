Calciomercato.it - Salta l’affare di gennaio tra Milan e Juve: bocciatura totale

(Di sabato 12 ottobre 2024) Non convince del tutto Motta e Giuntoli, per nulla i tifosi bianconeri. Le ultimissime sul calciomercato dellantus L’asse di mercato trantus epuò ‘partorire’ una nuova operazione nel prossimo calciomercato di. Kalulu insegna che anche i calciatori in esubero possono rivelarsi dei buoni affari, nel caso del francese – e almeno per ora – un grande affare visto il rendimento in campo sia in campionato che, soprattutto, in Champions League. Cristiano Giuntoli e Zlatan Ibrahimovic (LaPresse) – calciomercato.itAlasarà una delle protagoniste. Giuntoli ha intenzione di regalare a Motta un difensore, ovvero un sostituto dell’infortunato Bremer, e un attaccante che possa sostituire Vlahovic, o perché no giocarci assieme, quando il tecnico italo-brasiliano lo riterrà opportuno.