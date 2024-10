Omicidio Scazzi, Valentina Misseri accusa il padre Michele: «Ha ucciso lui Sarah». Lo zio alle Iene: Ho provato ad abusare del suo corpo senza vita (Di sabato 12 ottobre 2024) Valentina Misseri accusa il padre: «Ha ucciso lui Sarah. Ma strasicuro proprio». Domani sera - 13 ottobre - andrà in onda su Italia 1 la puntata de Le Iene. Per la prima volta Quotidianodipuglia.it - Omicidio Scazzi, Valentina Misseri accusa il padre Michele: «Ha ucciso lui Sarah». Lo zio alle Iene: Ho provato ad abusare del suo corpo senza vita Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di sabato 12 ottobre 2024)il: «Halui. Ma strasicuro proprio». Domani sera - 13 ottobre - andrà in onda su Italia 1 la puntata de Le. Per la prima volta

Delitto di Avetrana - Valentina Misseri accusa il padre Michele : «Ha ucciso Sarah»

A dirlo in un'intervista a Farwest su Rai 3 è Valentina Misseri, cugina della 15enne uccisa ad Avetrana il 26 agosto 2010 e l'unico componente della famiglia non coinvolto direttamente nel caso. Buona parte dell'opinione pubblica pensa che io faccia parte, comunque no, di una famiglia di assassini e comunque sono amareggiati che io stia fuori e non in carcere insieme a mia madre e mia sorella. Tutto il resto per me è la sceneggiatura di un film», sottolinea.

Michele Misseri a febbraio è tornato in libertà dopo aver scontato la pena per soppressione di cadavere, nonostante continui a dichiararsi colpevole. Si capisce cioè una storia, per quanto brutta, banale, anche una banalità che non è stata accettata.

"Mio padre ha ucciso Sarah Scazzi". La clamorosa accusa di Valentina Misseri a Far West

Nonostante io sia arrivata ad Avetrana quasi due settimane dopo. Tutto il resto per me è una la sceneggiatura di un film. "Buona parte dell'opinione pubblica pensa che io faccia parte comunque di una famiglia di assassini, quindi comunque io vengo chiamata assassina".