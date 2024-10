Feedpress.me - L'omicidio di Rozzano: Manuel Mastrapasqua ucciso per una rapina di cuffie? Fermato un 19enne

Leggi tutta la notizia su Feedpress.me

(Di sabato 12 ottobre 2024) Sarebbe ladi un paio diwireless il motivo per cuiè stato aggredito eintorno alle 3 di venerdì 11 ottobre in viale Romagna a. L’autore sarebbe il ragazzo di 19 anni, bloccato nel pomeriggio alla stazione di Alessandria. Leche appartenevano alla vittima sono state ritrovate in strada adai carabinieri del nucleo investigativo di