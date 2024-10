Giovane operaio muore sul lavoro a Vicenza: schiacciato da un carico di finestre (Di sabato 12 ottobre 2024) Incidente mortale alla Tecnomat di Altavilla Vicentina (Vicenza). Un Giovane operaio sarebbe rimasto schiacciato dal crollo di un bancale di finestre. Inutili i soccorsi. Fanpage.it - Giovane operaio muore sul lavoro a Vicenza: schiacciato da un carico di finestre Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Incidente mortale alla Tecnomat di Altavilla Vicentina (). Unsarebbe rimastodal crollo di un bancale di. Inutili i soccorsi.

Cade dal cestello e batte la testa - grave giovane operaio - Il giovane lavoratore avrebbe riportato un grave trauma cranico: le sue condizioni sarebbero molto critiche. Un operaio di 32 anni è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Bergamo, e poi ricoverato in codice rosso, in seguito a un infortunio sul lavoro. Ancora da chiarire la dinamica. (Bresciatoday.it)

Cade da diversi metri di altezza in un cantiere pontino : giovane operaio elitrasportato a Roma in gravi condizioni - Sopralluogo dell’Ispettorato del Lavoro Nei prossimi giorni è previsto anche l’intervento del servizio ispettivo dell’Azienda sanitaria locale (ASL). Tra queste, una frattura al polso, due costole rotte, e un grave trauma cranico. La testimonianza dei colleghi sarà fondamentale per ricostruire esattamente quanto successo, e anche l’operaio, una volta ristabilitosi, potrà fornire ulteriori ... (Dayitalianews.com)

Travolto dal muletto in azienda : giovane operaio soccorso dall'eliambulanza - L'esatta dinamica deve essere ancora accertata, ma - stando a quanto emerso finora - pare che il 32enne sia stato. Verso le 7. . 30 di oggi (venerdì 27 settembre) un operaio di 32 anni è stato vittima di un brutto infortunio sul lavoro avvenuto all'interno del consorzio forestale Due Parchi di Vione. (Bresciatoday.it)

Schiacciato da un carico di finestre, muore un operaio 25enne - È morto così un operaio di 25 anni, in servizio alla Tecnomat di Altavilla ... Dai primi rilievi pare che il giovane stesse movimentando alcune finestre depositate e pronte per essere stoccate in ... (unionesarda.it)

Schiacciato da un carico di finestre, muore operaio 25enne nel Vicentino - Un operaio di 25 anni è morto oggi in un incidente avvenuto alla Tecnomat di Altavilla Vicentina (Vicenza). Secondo una prima ricostruzione, il giovane è ... (gazzettadelsud.it)

