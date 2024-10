Fine vita, Laura Santi denuncia di nuovo la Usl Umbria: “Si rivaluti il mio caso. 5 mesi di attesa sono un atto di violenza” (Di sabato 12 ottobre 2024) Laura Santi, perugina affetta da sclerosi multipla che ad aprile 2022 aveva chiesto all’azienda sanitaria di essere sottoposta alle verifiche previste dalla sentenza costituzionale 242 del 2019 per l’accesso alla morte assistita, ha denunciato per la seconda volta la USL Umbria 1 per omissione di atti d’ufficio e violenza privata. sono trascorsi, infatti, oltre 5 mesi da quando, a seguito di un forte peggioramento delle sue condizioni, Laura Santi si è rivolta all’azienda sanitaria Umbria 1 per chiedere una rivalutazione delle proprie condizioni. Da quelle nuove verifiche, rese necessarie da un peggioramento importante di Laura Santi – peggioramento che procede e non si arresta – l’azienda sanitaria non ha mai risposto né dato alcun tipo di riscontro né a Laura né ai suoi legali nonostante due diffide, neppure sulle ragioni del ritardo. Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, Laura Santi denuncia di nuovo la Usl Umbria: “Si rivaluti il mio caso. 5 mesi di attesa sono un atto di violenza” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024), perugina affetta da sclerosi multipla che ad aprile 2022 aveva chiesto all’azienda sanitaria di essere sottoposta alle verifiche previste dalla sentenza costituzionale 242 del 2019 per l’accesso alla morte assistita, hato per la seconda volta la USL1 per omissione di atti d’ufficio eprivata.trascorsi, infatti, oltre 5da quando, a seguito di un forte peggioramento delle sue condizioni,si è rivolta all’azienda sanitaria1 per chiedere una rivalutazione delle proprie condizioni. Da quelle nuove verifiche, rese necessarie da un peggioramento importante di– peggioramento che procede e non si arresta – l’azienda sanitaria non ha mai risposto né dato alcun tipo di riscontro né ané ai suoi legali nonostante due diffide, neppure sulle ragioni del ritardo.

