Ilfattoquotidiano.it - “Dopo il Grande Fratello non potrò più fare le cose di prima”, “Ma chi sei? Cosa hai fatto?”: Javier Matinez liquida l’ansia di Yulia Bruschi di diventare troppo famosa

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Paure e preoccupazioni (infondate) al “”. In una delle recenti puntate, parlando con i coinquilini all’interno della casa più spiata d’Italia,si è mostrata angosciata per la notorietà che potrebbe travolgerla una volta abbandonato il reality. “? Beh, non potrai più andare in giro così etipo ‘Raga ciao sono tornata in città’ perché non sarai la persona die non potrai andare ala scema a giro.comunque uscita da un programma che è abbastanza seguito – ha confessato timorosa, parlando conMartinez e Mariavittoria Minghetti –. Io ancheho sempre avuto un certo contegno, essendo una ragazza. Non possiamo sapere le possibilità che abbiamoquesto contesto.di qui andrai in dei posti, farai delle interviste”.