Djokovic in finale all’ATP Shanghai contro Sinner (Di sabato 12 ottobre 2024) Sarà Djokovic-Sinner la finale del Masters di Shanghai. Il n°4 del seeding ha superato lo statunitense Taylor Fritz (7 del tabellone) con i parziali di 6-4, 7-6 in poco meno di due ore di gioco. Da verificare le condizioni fisiche, con Nole che ha accusato un problema fisico alla schiena nel finale di 2° set. Il serbo vince per la 10^ volta contro l’americano in altrettanti precedenti e si presenterà domenica con l’obiettivo di conquistare il 5° titolo a Shanghai, ma soprattutto il 100° a livello ATP. Di fronte avrà Jannik Sinner, 1 del mondo: tra i due ci sono 7 precedenti, con Nole che guida 4-3 ma che ha ha vinto tre degli ultimi quattro, compreso l’unico del 2024 (semifinale Australian Open). La stagione di Sinner, ormai, si commenta da sola. Metropolitanmagazine.it - Djokovic in finale all’ATP Shanghai contro Sinner Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Saràladel Masters di. Il n°4 del seeding ha superato lo statunitense Taylor Fritz (7 del tabellone) con i parziali di 6-4, 7-6 in poco meno di due ore di gioco. Da verificare le condizioni fisiche, con Nole che ha accusato un problema fisico alla schiena neldi 2° set. Il serbo vince per la 10^ voltal’americano in altrettanti precedenti e si presenterà domenica con l’obiettivo di conquistare il 5° titolo a, ma soprattutto il 100° a livello ATP. Di fronte avrà Jannik, 1 del mondo: tra i due ci sono 7 precedenti, con Nole che guida 4-3 ma che ha ha vinto tre degli ultimi quattro, compreso l’unico del 2024 (semiAustralian Open). La stagione di, ormai, si commenta da sola.

