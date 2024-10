Djokovic a 37 anni è un muro di granito: un punto è avvilente per Fritz, gli torna indietro di tutto (Di sabato 12 ottobre 2024) Novak Djokovic ha battuto Taylor Fritz e si è qualificato per la finale del torneo ATP 1000 di Shanghai, dove affronterà Jannik Sinner. Il campione serbo ha mostrato una condizione fisica mostruosa: in uno scambio ha fatto il tergicristallo da una parte all'altra del campo, ha preso di tutto ed alla fine è stato lui ad aggiudicarsi il punto di fronte ad un Fritz avvilito. Fanpage.it - Djokovic a 37 anni è un muro di granito: un punto è avvilente per Fritz, gli torna indietro di tutto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Novakha battuto Taylore si è qualificato per la finale del torneo ATP 1000 di Shanghai, dove affronterà Jk Sinner. Il campione serbo ha mostrato una condizione fisica mostruosa: in uno scambio ha fatto il tergicristallo da una parte all'altra del campo, ha preso died alla fine è stato lui ad aggiudicarsi ildi fronte ad unavvilito.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Djokovic batte Fritz e raggiunge Sinner in finale a Shanghai - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Tennis - Djokovic supera Fritz - a Shangai finale con Sinner - Il n°4 del seeding ha superato lo statunitense Taylor Fritz (7 del tabellone) con i parziali di 6-4, 7-6 in poco meno di due ore di gioco. Di fronte avrà Jannik Sinner, 1 del mondo: tra i due ci sono 7 precedenti, con Nole che guida 4-3 ma Sinner che ha ha vinto tre degli ultimi quattro, compreso l’unico del 2024 (semifinale Australian Open). (Ildenaro.it)

Sarà ancora Sinner contro Djokovic. Il serbo batte Fritz in due set e vola in finale a Shangai - “Fritz è andato in vantaggio di un minibreak per due volte, ma prima uno sciagurato doppio fallo sul 5-3 e poi un dritto sparato via sul 6-5 e set point hanno regalato a Djokovic la finale numero 59 in carriera in un 1000 (la 141ª in totale) e la rivincita delle Finals di Torino con Sinner, unico precedente in finale tra i due“. (Ilnapolista.it)