Addio a Gianni Bortolin, storico comandante dei vigili di Conegliano (Di sabato 12 ottobre 2024) Si svolgeranno lunedì prossimo, 14 ottobre, alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale dei S.S. Martino e Rosa di Conegliano, le esequie di Giovanni Bortolin, per tutti Gianni, storico comandante della polizia locale coneglianese che è scomparso all'età di 82 anni, all'alba di venerdì scorso, 11 Trevisotoday.it - Addio a Gianni Bortolin, storico comandante dei vigili di Conegliano Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si svolgeranno lunedì prossimo, 14 ottobre, alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale dei S.S. Martino e Rosa di, le esequie di Giovanni, per tuttidella polizia locale coneglianese che è scomparso all'età di 82 anni, all'alba di venerdì scorso, 11

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giovanni Bortolin, addio al “comandante” ucciso dal male in venti giorni - CONEGLIANO (TREVISO) - Addio al “Comandante”, per eccellenza. L’ex storico responsabile della Polizia locale coneglianese Giovanni Bortolin, noto ai più come Gianni ... (ilgazzettino.it)

A2 - VL Pesaro, coach Luca Pentucci presenta la sfida con Avellino - L’assistant coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Luca Pentucci presenta il match della 3^ giornata di Serie A2 Old Wild West che vedrà i biancorossi ... (pianetabasket.com)