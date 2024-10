Volley, Conegliano conosce l’ultima avversaria in Champions League: avversario ammordabile (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si sono conclusi i preliminari della Champions League 2024-2025 di Volley femminile, che hanno determinato le ultime cinque squadre qualificate alla fase a gironi della massima competizione europea. Le tre formazioni italiane ammesse alla manifestazione hanno osservato con attenzione il turno a eliminazione diretta, perché dalle sfide in programma sono uscite le ultime avversarie che ritroveranno nei vari raggruppamenti. Conegliano ha conosciuto uno dei suoi quattro ostacoli nella tarda serata di ieri: saranno le croate del Mladost Zagabria, che hanno regolato le bosniache del ZOK Gacko RD Swisslion con un doppio 3-1. Oasport.it - Volley, Conegliano conosce l’ultima avversaria in Champions League: avversario ammordabile Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si sono conclusi i preliminari della2024-2025 difemminile, che hanno determinato le ultime cinque squadre qualificate alla fase a gironi della massima competizione europea. Le tre formazioni italiane ammesse alla manifestazione hanno osservato con attenzione il turno a eliminazione diretta, perché dalle sfide in programma sono uscite le ultime avversarie che ritroveranno nei vari raggruppamenti.ha conosciuto uno dei suoi quattro ostacoli nella tarda serata di ieri: saranno le croate del Mladost Zagabria, che hanno regolato le bosniache del ZOK Gacko RD Swisslion con un doppio 3-1.

