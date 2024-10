Oasport.it - United Rugby Championship, con gli Sharks la Benetton è a caccia della prima vittoria

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Quarta giornata dell’e a Monigo sbarcano i sudafricani, prossimi avversariTreviso. E per la squadra di Marco Bortolami è il momento di cambiare ritmo e trovare lastagionale. LaTreviso è reduce da due ko, dopo il deludente pareggio all’esordio con gli Scarlets. I veneti hanno iniziato la stagione con l’obiettivo dei playoff, ma dopo questo difficile avvio la corsa alla parte altaclassifica si è già fatta durissima, con i biancoverdi che perderanno gran parterosa per i test di novembre e il 6 Nazioni. Di contro, glihanno giocato solo due match, ottenendo sin qui unalo scorso weekend in casa dei Newport Dragons, mentre all’esordio hanno perso a Galway contro Connacht.