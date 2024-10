Iodonna.it - Tra i progetti sostenuti anche Living Land, che ha accompagnato 4500 tra adolescenti e giovani nella transizione alla vita adulta, attraverso esperienze pre-lavorative, lavorative e d'impegno sociale

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ott. (askanews) – Il progetto Fondazioni di comunità di Fondazione Cariplo, importato direttamente dagli Stati Uniti nel 1999, compie 25 anni. E’ il progetto più grande realizzato da sempre a cui è stato dedicato uncomplessivo di 539 milioni di euro; risorse che nel tempo Cariplo ha destinato alle 16 fondazioni, nate negli anni, e presenti su tutto il territorio della regione Lombardia e sulle province di Novara e Verbano Cusio Ossola. Ma cosa sono le Fondazioni di Comunità? «Sono degli enti privati – ha spiegato Andrea Trisoglio, che le segue per Fondazione Cariplo – che sostengono deidi rilevanza, di rilevanza pubblica. Lo fanno in tre modi sostanzialmente. Il primo è dare un sostegno aiche vengono presentati dagli enti no profit del territorio, dare un sostegno a queiche loro valutano positivamente.