Torna l'appuntamento con la solidarietà e con l'iniziativa "Dona la spesa" in 13 supermercati (Di venerdì 11 ottobre 2024) Torna l'appuntamento con la solidarietà e con l'iniziativa "Dona la spesa", raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3.0, che trasforma un’attività quotidiana come fare la spesa in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà. Nell'iniziativa saranno coinvolti anche Riminitoday.it - Torna l'appuntamento con la solidarietà e con l'iniziativa "Dona la spesa" in 13 supermercati Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)l'con lae con l'la", raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3.0, che trasforma un’attività quotidiana come fare lain una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà. Nell'saranno coinvolti anche

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Solidarietà diffusa nei territori - torna il Premio al volontariato - LA SESTA EDIZIONE. Viene assegnato per cinque categorie, un riconoscimento anche all’impegno giovanile. La consegna il 5 dicembre prossimo, le candidature da presentare entro l’8 novembre. (Ecodibergamo.it)

Un lungo rombo di motori per solidarietà - tornano a Ferrara i 'Matti in festa' - . Il motoraduno, alla sua ottava edizione, ha finalità non solo sportive e culturali ma soprattutto benefiche e di solidarietà. . La manifestazione è, infatti, in programma per domenica 13 alle 11. Torna ‘Matti in festa’. 30. Organizzato dell'associazione Moto Club ‘Casco Matto’, il costo d’iscrizione. (Ferraratoday.it)

A Bogogno torna "Metti in moto la solidarietà" - 7° Moto incontro in memoria di Alberto Facchetti a Bogogno in collaborazione con Moto in Vetrina. Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 saranno aperte le iscrizioni. Ore 10.30 ritrovo e partenza in via Roma 30/E. Ore 12.30 Pranzo al centro sociale in via Marconi 1 Dalle 14.30 Castagnata al centro... (Novaratoday.it)