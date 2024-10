Movieplayer.it - Temptation Island 2024 aggiunge una settima puntata: ecco quando finirà il docu-reality

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L'edizione autunnale del viaggio dei sentimenti nonmartedì 15 ottobre, Mediaset ha deciso di allungare il programma di Filippo Bisciglia che ci farà compagnia con unaextra. Il viaggio dei sentimenti delle coppie rimaste in gioco asi allunga di unana. Secondo le indiscrezioni raccolte da Fanpage, la versione autunnale delavrà unaextra e si concluderà il prossimo 22 ottobre. Tuttavia, non è ancora chiaro se il settimo appuntamento sarà incentrato sulle coppie rimaste in gioco, o se sarà dedicato ad approfondire i rapporti tra fidanzati ed ex fidanzati un mese dopo la fine delle registrazioni.durerà sette puntate Attualmente all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula sono rimaste in gioco quattro coppie: Millie Moi e Michele Varriale,